TBMM Başkanı Şentop, Türk gemisinin hukuk dışı aranmasını kınadı Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop, Türk gemisinin hukuk dışı aranmasını kınadı Açıklaması

23.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:42
TBMM Başkanı Şentop, Türk gemisinin hukuk dışı aranmasını kınadı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'den Libya'ya giden ticaret gemisinin hukuk dışı aranmasını kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'den Libya'ya giden ticaret gemisinin hukuk dışı aranmasını kınadı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, ticari amaçlı Libya'ya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınadığını kaydetti.

Bunun modern bir korsanlık, eşkıyalık ve barbarlık olduğunu vurgulayan Şentop, "Türkiye, gerekli girişimleriyle bu uluslararası hukuksuzluğun ve edepsizliğin hesabını ivedi bir şekilde soracaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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