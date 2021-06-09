TBMM Başkanı Şentop, "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu"na video mesaj gönderdi Açıklaması

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da perçinlenmesi, iş birliğinin daha da güçlenmesi bizler için iftihar kaynağıdır.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da perçinlenmesi, iş birliğinin daha da güçlenmesi bizler için iftihar kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Şentop, Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarının 30. yılı, Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'ndaki büyük zaferi ve TBMM'nin Açılışının 100. Yılı vesilesiyle TÜRKPA Uluslararası Sekretaryası ve Azerbaycan Atatürk Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu"na video mesaj gönderdi.

TBMM Başkanı olarak sempozyumun açılışında video-mesaj yoluyla da olsa hitap etmekten duyduğu memnuniyeti aktaran Şentop, geçen yıl idrak edilen Gazi Meclis'in açılışının 100. yıl dönümünde küresel salgın nedeniyle fiziksel olarak beraber olunamadığını anımsattı.

Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarının gururla kutlanan 30. yılında ve salgın şartlarının nispeten iyileştiği bir dönemde bu sempozyumun hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik eden Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da perçinlenmesi, iş birliğimizin daha da güçlenmesi bizler için iftihar kaynağıdır. Hepimiz, İslam aşkını kendinden sonra gelenlere aktarmış Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin torunlarıyız. Asya'dan Avrupa'ya kadar insanlığa adalet, tevazu ve birlik anlayışını getiren nesillerin mirasçısıyız. Bizler; aynı dine inanan, aynı dili konuşan, medeniyeti, tarihi, kültürü bir olan 300 milyonluk çok büyük bir aileyiz. Siyasetten ekonomiye, savunmadan diplomasiye, eğitimden kültüre, turizmden enerjiye her alanda birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmak gayretindeyiz."

"Türkiye, ilk tanıyan devletlerden biri olmanın haklı gururunu taşımaktadır"

TBMM Başkanı Şentop, Türk cumhuriyetlerinin, istikbaldeki esas sorumluluğunun aralarındaki bağları daha da güçlendirmek, iş birliğini ilerletmek ve Türk medeniyetinin ilelebet baki kalmasını sağlayacak adımları atmak olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, bağımsızlıklarını ilan etmelerini müteakip Türk cumhuriyetlerini ilk tanıyan devletlerden biri olmanın haklı gururunu taşıdığını söyleyen Şentop, 30 sene önce nihayet kavuşan gönüllerin, bugüne kadar karşılıklı saygı ve muhabbetle beslendiğini dile getirdi.

Mustafa Şentop, tarihi ve kültürel bağların bulunduğu kardeş ülkelerle ilişkilerin, bütün alanlarda müşterek fayda temelinde süratle geliştiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok taraflı iş birliği yürüttüğümüz Türk Konseyi, TÜRKPA ve TÜRKSOY gibi platformların yanında ikili düzeyde gerçekleştirdiğimiz temaslar, yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyleri, ortak stratejik planlama grupları ve karma ekonomik komisyonlar gibi mekanizmalarla aramızdaki ilişkiler kurumsallaşmıştır. Parlamentolarımız arasındaki ilişkilerimizin de zaman içinde derinleştiğini ve zenginleştiğini müşahede etmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Karşılıklı ziyaretler ve üyesi bulunduğumuz uluslararası parlamenter asamblelerde ortak bir anlayışla hareket etmemiz Meclislerimiz arasındaki bağları daha da sağlamlaştırmaktadır."

"Dosta düşmana birlikteliğimizin gücünü gösterdik"

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın, Kafkaslar'ın incisi Karabağ'ı işgalden azat etmek için tarihi bir mücadele sergilediğini belirterek "Kardeşlerimiz; inançları, yürekleri, cesaretleri ve kararlılıklarıyla ülkelerinin istiklalinin ve istikbalinin en büyük teminatı olduklarını cepheden bütün cihana ilan ettiler." görüşünü dile getirdi.

Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muhaberesinde şehit düşen kahramanlara ve vatandaşlara Allah'tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına ve Azerbaycan halkına bir kere daha başsağlığı dileyen Şentop, "Türkiye olarak vatan muharebesinin başından sonuna kadar kardeşlerimizin yanında olduk ve dosta düşmana birlikteliğimizin gücünü gösterdik. Azerbaycan'ın 30 senedir kanlı bir işgal altında bulunan kadim topraklarını kurtarmasıyla yaşadığımız coşku, aramızdaki kardeşlik bağının da simgelerinden biri oldu. Ne mutlu ki bugün Karabağ semalarını artık hilal ve yıldız süslüyor, Şuşa'da bayram namazı eda ediliyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Azerbaycan'ın 44 günde kazanılan tarihi zaferi neticesinde sahada oluşan yeni gerçekliğin, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar için bölgesel iş birliğinin tesisi bakımından da bir fırsat penceresi açtığının altını çizen Şentop, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak vizyonumuzla da uyumlu bölgesel iş birliği girişimlerimizi ülkelerimizin ve halklarımızın menfaati doğrultusunda devam ettirmeye kararlı olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceğini istişare edeceğiniz sempozyumun başarıyla tamamlanmasını temenni eder, hepinizi ve büyük TÜRKPA ailesini sevgi ve saygıyla selamlarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman