TBMM Başkanı Şentop, "Türk Dünyası Kültür Başkentleri" konulu fotoğraf sergisini ziyaret etti
21.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:16
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlama programı düzenlendi.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlama programı düzenlendi. Programa katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) tarafından açılan "Türk Dünyası Kültür Başkentleri" konulu fotoğraf sergisini ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı