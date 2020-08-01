TBMM Başkanı Şentop, Tunuslu mevkidaşıyla görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Tunuslu mevkidaşıyla görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Tunuslu mevkidaşıyla görüştü
01.08.2020 18:23 | Son Güncelleme: 01.08.2020 20:22

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile görüştü. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gannuşi'nin Kurban Bayramı'nı kutladı. Şentop, Tunus'ta yaşanan son siyasi gelişmeleri yakından takip ettiğini, komşu Libya'da yaşananlar dikkate alınınca Tunus'un siyasi iktidarının son derece önemli olduğunu vurguladı. Yaşanan krizler karşısında Gannuşi'nin tecrübelerinin ve bilge tavrının kilit bir rol oynayacağına inancının tam olduğunun altını çizen Şentop, Gannuşi'nin muhalefetin isteği ile düzenlenen güven oylamasından başarıyla çıkmasından memnuniyet duyduğunu da kaydetti. Gannuşi'nin gösterdiği 'seçimle gelen seçimle gider' tepkisinin de son derece anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı Şentop, Türkiye olarak Tunus halkının yanında olduklarını belirtti. 

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi de görüşmede Türkiye ile ilişkilerinin çok güçlü olmasına özen gösterdiklerini belirterek, Türk milletine teşekkür etti. Gannuşi konuşmasında, "Güven oylamasından da başarılı çıktık, bu da önemliydi. Bu aslında parlamenterlerimizin tabii ki bir hakkıydı ama ben şunu söylemek isterim; Bu seçenek Tunus'un demokrasi alanındaki seçeneğiydi, buradan başarılı çıkmamız çok önemliydi. Burada demokrasi kazanmıştır. Tunus ve Türkiye arasında biraz daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var. Malumumuz bölgede bazı anlaşmazlıklar meydana gelmekte. Bu konu o yüzden çok önemli. Bilgi ve deneyim alışverişi konusunda 2 ülkenin parlamentoları konusunda iş birliğine önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop parlamentolar arası münasebetlerin çok önemli olduğunu belirterek, salgın sürecinin ardından en kısa zamanda başta Gannuşi olmak üzere parlamento üyelerini Türkiye'de ağırlamak istediklerini söyledi. Gannuşi de ilk fırsatta Türkiye'ye geleceğini kaydetti.  

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, aynı zamanda Kazakistan Meclis Başkanı Maulen Asimbayev, Cibuti Meclis Başkanı Mohamed Ali Houmed ve Cezayir Meclis Başkanı Süleyman Şenin ile görüştü. TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini ifade etti. Houmed ise Meclis Başkanı Şentop'a, Türkiye'nin yaptığı yardımlar için çok teşekkür etti. Houmed, aynı zamanda Ayasofya konusunda Şentop'u tebrik edip, Ayasofya Camii'ni müze olarak ziyaret ettiğini ama bir sonraki ziyarette namaz kılmak istediğini belirtti. Şentop ise bu sözlerin üzerine beraber namaz kılmak için Houmed'e söz verdi. 


Kaynak: DHA

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