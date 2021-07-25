TBMM Başkanı Şentop, Tunus'un milli gününü tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'un milli günü dolayısıyla Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'un milli günü dolayısıyla Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi tebrik etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Gannuşi'ye gönderdiği mektupta, dost ve kardeş Tunus'un ve halkının milli gününü kutladı.

İki ülke arasındaki tarihi dostluk ve iş birliğine dayanan ilişkilerin müşterek yürüttükleri gayretlerle mükemmel seviyede gelişmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Şentop, "Bu duygu ve düşüncelerle, milli gününüz vesilesiyle, zatıalinize ve şahsınızda Tunus Halkın Temsilcileri Meclisinin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta