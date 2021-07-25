TBMM Başkanı Şentop, Tunus'un milli gününü tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, Tunus'un milli gününü tebrik etti

TBMM Başkanı Şentop, Tunus'un milli gününü tebrik etti
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'un milli günü dolayısıyla Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'un milli günü dolayısıyla Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi tebrik etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Gannuşi'ye gönderdiği mektupta, dost ve kardeş Tunus'un ve halkının milli gününü kutladı.

İki ülke arasındaki tarihi dostluk ve iş birliğine dayanan ilişkilerin müşterek yürüttükleri gayretlerle mükemmel seviyede gelişmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Şentop, "Bu duygu ve düşüncelerle, milli gününüz vesilesiyle, zatıalinize ve şahsınızda Tunus Halkın Temsilcileri Meclisinin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Derya Yanık Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Buse Varol Hande Yener Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Fatih Terim Jimmy Durmaz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM Başkanı Şentop, Tunus'un milli gününü tebrik etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 11:29:42. #1.16#

title