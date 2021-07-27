TBMM Başkanı Şentop: "(Tunus'taki gelişmeler) Anayasayı askıya alabilmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Başbakanın görevden alınmasında...
TBMM Başkanı Şentop: "(Tunus'taki gelişmeler) Anayasayı askıya alabilmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Başbakanın görevden alınmasında cumhurbaşkanına tanınmış yetki yok."
TBMM Başkanı Şentop: "(Tunus'taki gelişmeler) Anayasayı askıya alabilmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Başbakanın görevden alınmasında cumhurbaşkanına tanınmış yetki yok."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı