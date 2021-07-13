TBMM Başkanı Şentop, TÜ Rektörü Tabakoğlu ile bir araya geldi
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TBMM Başkanı Şentop, TÜ Rektörü Tabakoğlu ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop, TÜ Rektörü Tabakoğlu ile bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile bir araya geldi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, ata sporu yağlı güreşin Türkiye'de en büyük organizasyonu kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye geldi.

Şentop, Ali Gürbüz ve İsmail Koç arasındaki final mücadelesini yerinde izledi.

Final müsabakasını kazanan Ali Gürbüz'e birincilik madalyasını takdim eden Şentop daha sonra Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen ile görüştü.

Trakya Üniversitesi'nin hayata geçirdiği projelerin yanı sıra birçok alanda sürdürdüğü çalışmaları Ankara'dan takip ettiğini belirten Meclis Başkanı Mustafa Şentop, sürdürülen faaliyetler hakkında Rektör Tabakoğlu'ndan bilgi aldı.

Görüşme sırasında üniversitenin Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yaptığı katkılar hakkında bilgi veren Tabakoğlu, Şentop'a üniversiteye gösterdiği ilgi ve katkılardan ötürü teşekkürlerini sundu.

TBMM Başkanı Şentop, TÜ Rektörü Tabakoğlu ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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