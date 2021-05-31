TBMM Başkanı Şentop, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı
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TBMM Başkanı Şentop, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı

TBMM Başkanı Şentop, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "THY Euroleague finalinde rakibi Barcelona'yı yenerek şampiyon olan temsilcimiz Anadolu Efes Avrupa'nın en büyüğü oldu. Ülkemize böylesi bir gururu yaşatan, bu başarının mimarı antrenör Ergin Ataman ve öğrencilerini tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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