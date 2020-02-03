03.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:36

TBMM Başkanı Şentop: "Terörle mücadeleyi milletimize karşı sorumluluğumuz, şehitlerimize borcumuz ve gelecek nesiller için asli vazifemiz olarak görüyoruz. Türkiye'yi hedef alan saldırılar misli misline mukabele görecek ve püskürtülecektir."

Kaynak: AA