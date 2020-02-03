TBMM Başkanı Şentop: "Terörle mücadeleyi milletimize karşı sorumluluğumuz, şehitlerimize borcumuz...
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TBMM Başkanı Şentop: "Terörle mücadeleyi milletimize karşı sorumluluğumuz, şehitlerimize borcumuz...

TBMM Başkanı Şentop: "Terörle mücadeleyi milletimize karşı sorumluluğumuz, şehitlerimize borcumuz ve gelecek nesiller için asli vazifemiz olarak görüyoruz.

03.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:36
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "Terörle mücadeleyi milletimize karşı sorumluluğumuz, şehitlerimize borcumuz ve gelecek nesiller için asli vazifemiz olarak görüyoruz. 'yi hedef alan saldırılar misli misline mukabele görecek ve püskürtülecektir."

Kaynak: AA
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