Son dakika haberi | TBMM Başkanı Şentop, Gara bölgesinde şehit edilen 13 vatandaş için başsağlığı mesajı paylaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak'ın Gara bölgesinde, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 sivil vatandaşa Allah'tan rahmet diledi.

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Irak'ın Gara bölgesinde, melun terör örgütü tarafından infaz edilen 13 sivil vatandaşımızın naaşı bir mağarada bulundu. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağolsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı