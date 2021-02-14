Son dakika haberi | TBMM Başkanı Şentop, Gara bölgesinde şehit edilen 13 vatandaş için başsağlığı mesajı paylaştı
14.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:12
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak'ın Gara bölgesinde, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 sivil vatandaşa Allah'tan rahmet diledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak'ın Gara bölgesinde, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 sivil vatandaşa Allah'tan rahmet diledi.
Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Irak'ın Gara bölgesinde, melun terör örgütü tarafından infaz edilen 13 sivil vatandaşımızın naaşı bir mağarada bulundu. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağolsun."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı