TBMM BAŞKANI ŞENTOP, TEKİRDAĞ'DA ESNAFLA BAYRAMLAŞTI
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, TEKİRDAĞ'DA ESNAFLA BAYRAMLAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da esnaflarla bayramlaşıp, yapımı süren Hayrabolu-Tekirdağ Karayolu şantilesinde incelemelerde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da esnaflarla bayramlaşıp, yapımı süren Hayrabolu-Tekirdağ Karayolu şantilesinde incelemelerde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününü memleketi Tekirdağ'da geçirdi. Cuma namazını Eski Camii'nde kılan Şentop, cemaat ile bayramlaştı. Yanına gelen çocuklara hediyeler veren Şentop, merkez Süleymanpaşa ilçesinde kısıtlamadan muaf tutulan esnafları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Şentop, daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımı süren Hayrabolu-Tekirdağ Karayolu şantiyesine giderek, incelemelerde bulundu. Şentop'a Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de eşlik etti. Yetkililerle, bir araya gelip çalışmalar hakkında bilgi alan Şentop, daha sonra açıklama yaptı. Karayolunda asgari 7 kilometrelik yolun ulaşıma açılmasının planlandığını söyleyen Burada yapılan hesaplamalar işe göre hesaplama şeklinde oluyor. Para hesapları üzerinden kağıt üzerindeki bilgelere dayanarak yapılan hesaplamalar doğru değil. 2020 yılı içerisinde kağıt üzerinde görülen miktar 10 bin lirayken, 104 milyon liralık ödeme gerçekleşmiş yapılan işlerin karşılığı. Yine 2020 yılı hesabından 80 milyon artı 80 milyonun üzerinde de bir ödeme yapılacak. Dolayısıyla bir tarafta 10 bin lira, bir tarafta 187 milyon lirayı bulacak bir ödeme durumu söz konusu. Bu bakımdan yapılan iş esas. Burada asgari 7 kilometre yol olmak üzere, diğer kesimlerin de alt yapısı tamamlanmak üzere, çalışmalar devam ediyor. Planlandığı gibi inşallah bu yol tamamlanacak dedi.

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra Çorlu ilçesinde geçti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, TEKİRDAĞ'DA ESNAFLA BAYRAMLAŞTI
TBMM BAŞKANI ŞENTOP, TEKİRDAĞ'DA ESNAFLA BAYRAMLAŞTI
TBMM BAŞKANI ŞENTOP, TEKİRDAĞ'DA ESNAFLA BAYRAMLAŞTI
TBMM BAŞKANI ŞENTOP, TEKİRDAĞ'DA ESNAFLA BAYRAMLAŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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