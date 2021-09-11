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TBMM Başkanı Şentop esnaf ziyareti yaptı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Hükümet Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Şentop, bir tatlıcıda ikram edilen helvanın tadına baktı, caddede satış yapan bir esnaftan üzüm aldı.

Şentop, daha sonra dükkanları ziyaret ederek, iş yeri sahipleriyle sohbet etti. Sokakta kendisini durduran vatandaşların isteklerini dinleyen Şentop, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Şentop'a, ziyaretinde Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel eşlik etti.

TBMM Başkanı Şentop esnaf ziyareti yaptı

TBMM Başkanı Şentop esnaf ziyareti yaptı

TBMM Başkanı Şentop esnaf ziyareti yaptı

TBMM Başkanı Şentop esnaf ziyareti yaptı

TBMM Başkanı Şentop esnaf ziyareti yaptı

TBMM Başkanı Şentop esnaf ziyareti yaptı

TBMM Başkanı Şentop esnaf ziyareti yaptı

TBMM Başkanı Şentop esnaf ziyareti yaptı

TBMM Başkanı Şentop esnaf ziyareti yaptı
AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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Haber: TBMM Başkanı Şentop esnaf ziyareti yaptı - Haberler
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