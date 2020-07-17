TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Tekirdağ'a geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Tekirdağ'a geldi.

Ankara'dan uçakla Çorlu Atatürk Havalimanı'na gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Vali Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Şentop'u taşıyan uçak alan inmeden önce korumalar tarafından karşılamaya gelenler maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunuldu. Şentop, uçaktan inip, aracına kadar kendisini karşılamaya gelenler ile sosyal mesafeli olarak selamladı. Şentop, daha sonra Tekirdağ il merkezine hareket etti.

Kaynak: DHA