TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği tarafından Tekirdağ Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli'nde düzenlenen iftara katıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği tarafından Tekirdağ Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli'nde düzenlenen iftara katıldı.
Kaynak: AA
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