TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Topyekun teröre, ırkçılığa, İslam düşmanlarına karşı tavır alınmazsa dünyanın geleceği ve dünya barışı açısından çok ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğumuzun farkına varmalıyız." dedi.

Şentop, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Namık Kemal Üniversitesi tarafından yürütülen "Ziraatbiyotek Projesi" kapsamında, Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Tesisi'nin açılışına katıldı.

Törende konuşan Şentop, Yeni Zelanda'da, uzun yıllar benzeri görülmemiş bir terör saldırısının yaşandığını söyledi.

Camide namaz kılmak için toplanan Müslümanların üzerine, ırkçı, İslam düşmanlığıyla ilgili hislerle, duygularla, ideolojilerle yetişmiş birinin saldırı düzenlediğini belirten Şentop, şöyle konuştu:

"O masum insanlardan 50 kişi şehit oldu. Bir o kadar da yaralı kardeşimiz var. Tabii bu şahsın bazı notları kamuoyuna da yayıldı. Bunların içerisinde çok dikkati çekici olan, bilhassa silahında yazılı olan isimler hep Osmanlı'nın büyük komutanlarının, padişahlarının katili olan bazı teröristler. Daha tarih boyunca geriye döndüğümüz zaman Viyana kuşatmasına dair bazı bilgiler Türkiye ile ilgili, bizim kimliğimiz ile ilgili, tarihimizle ilgili, coğrafyamızla ilgili, Cumhurbaşkanımızla ilgili bir saldırı niyetini gösteren bir düşmanlık hislerini ifade eden yazılar var."

Şentop, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarında, bu olayla ilgili İslam düşmanlığından, İslamafobi'den hiç bahsetmediğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu açıklamalarda bu şahsa da 'terörist' demiyor, saldırgan diyorlar. Yine Amerikan basınında, özellikle İslamofobi kavramını kullanmadan, İslam düşmanlığı kavramını kullanmadan ve bu şahsa terörist denilmeden bununla ilgili haberler, yorumlar yapılıyor. İşte bu zihniyette bu teröristlerin, İslam karşıtı, İslam düşmanı, Türkiye düşmanı bu teröristlerin yeşermesine, yetişmesine imkan sağlayan bir zemin bizi rahatsız ediyor. Bütün dünyada, tabii sadece bizim için, İslam dünyası için değil, insanlık için bir tehdittir. Topyekun teröre, ırkçılığa, İslam düşmanlarına karşı tavır alınmazsa dünyanın geleceği ve dünya barışı açısından çok ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğumuzun farkına varmalıyız."

"Çok kritik dönemden geçiyoruz"

Türkiye'nin her geçen gün daha da büyük bir ülke haline geldiğini vurgulayan Şentop, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye gerçekten itibarlı bir ülke haline geldi. Bundan rahatsızlık duyan, bu tür hastalıklı vicdan ve idrak sahibi insanlar ve çevreler var. Türkiye'ye yönelik tehditlerinde bunları gülerek karşılıyoruz. Bu toprakları bin seneden fazla zamandır şehitlerimizin kanlarıyla sulayarak bir vatan haline getirmişiz. Bu tür ne olduğu belirsiz insanların tehditlerine pabuç bırakacak insanlar değiliz, bir millet değiliz.

Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Öncelikle neyle karşı karşıya olduğumuzu tam olarak anlamak mecburiyetindeyiz. Ama en önemlisi birlik, beraberlik içerisinde hareket etme mecburiyetiyle karşı karşıyayız. Bu tehditlerden bihaber olan insanlarımız da var ama onları da uyarmamız lazım."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, daha sonra açılışı yapılan tesisi gezdi.

Kaynak: AA