TBMM Başkanı Şentop: "TBMM'nin sorunların çözüm yeri olduğunu kimsenin tartışması mümkün değil ama bu soyut bir ifadedir. TBMM Anayasa ve iç tüzükten kaynaklanan enstrümanlarla ne yapmasını öngörüldüğü açıkça ifade edilirse o zaman ciddi faydalı tartışma olabilir"

" Türkiye'nin yeni Anayasa ihtiyacı vardır. Hem hukuken hem siyaseten TBMM'nin Anayasa'yı yapacak güçtedir. Kararlı, ciddi, samimi irade olursa yeni Anayasa yapılır"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM'nin sorunların çözüm yeri olduğunu kimsesin tartışması mümkün değil ama bu soyut bir ifadedir. TBMM Anayasa ve iç tüzükten kaynaklanan enstrümanlarla ne yapmasını öngörüldüğü açıkça ifade edilirse o zaman ciddi faydalı tartışma olabilir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Tören Salonu'nda gazetecilerle dördüncü yasama yılı değerlendirme toplantısına katıldı. Şentop, dördüncü yasama yılı hakkında bilgi vererek, "105 birleşim 488 oturum oldu.801 saat 33 dakika çalışma 33 bin 950 sayfa tutanak tutuldu. Toplam bin 976 saat 20 dakika çalışma 67 bin 400 sayfa tutanak tutuldu. Başkanlığa sunulan teklif 771. Bunlardan 682 tanesi komisyonlara havale edildi. Toplam 81 teklif kanunlaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Başkan Şentop, dokunulmazlık tezkerelerine ilişkin bilgi vererek, "27. Dönem, 4. Yasama yılında TBMM Başkanlığı'na 349 yasama dokunulmazlığı tezkeresi gelmiştir. Bunlardan; 5 tezkere kesin hüküm giyme sebebiyle milletvekilliğinin sona ermesi, bir tezkere yasama dokunulmazlığının kaldırılması, 3 tezkere istem üzerine Cumhurbaşkanlığına iade edilmiştir. Bir tezkerenin işlemleri ise TBMM'nin tatilde olduğu süre içerisinde İçtüzük gereği Karma Komisyon'a havale işlemi yapılamadığı için halen devam etmektedir. Bu çerçevede 27. Yasama Dönemi'nin başlangıcından bugüne kadar TBMM Başkanlığı'na gelip Karma Komisyona havale edilen, dolayısıyla 4. Yasama Yılı sonu itibarıyla Karma Komisyon'da bulunan toplam tezkere sayısı bin 359'a ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

Şentop Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Genel Kurulun yapılmamasına ilişkin eleştirilere şöyle cevap verdi:

"2021 yılında, aynen önceki senelerde olduğu gibi, vatandaşlarımızın da katıldığı ve 15 Temmuz 2021 sabahından 16 Temmuz 2021 sabahına kadar devam etkinliklerle bu anlamlı günü, milletimizin kahramanca direnişini, şehitlerimizi ve gazilerimizi anmış olmakla birlikte; 15 Temmuz vesilesiyle Genel Kurulda özel bir oturum icra etmedik. Çünkü, tarihi önemi haiz günler vesilesiyle TBMM Genel Kurulu'nda özel oturum, eskiden beri prensip olarak sadece 23 Nisan'ın yani TBMM'nin açılışının, ulusal egemenlik ve çocuk bayramının yıl dönümünde yapılmaktadır. "

Şentop Genel Kurulu'nda yapılan işlerden bahsederek, "TBMM Genel Kurul Salonu Sistemlerinin Yenilenmesi Projesi" adını verdiğimiz çalışmayla oylama, yoklama ve ses sistemimiz tamamen yenilenmiştir. Diğer yandan bu yasama yılında Meclis Televizyonu'nun teknik alt yapısının ve ekipmanlarının yenilenmesine ilişkin çalışmalar da tamamlanmış; ayrıca çeşitli fiziksel mekan iyileştirme çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Yürütülen bütün bu çalışmalarla Meclisimiz, teknik alt yapı açısından 1 Ekim'e hazır hale gelmiştir" diye konuştu.

Şentop, Kürt sorununa ilişkin soruya, "TBMM, Türkiye'de hem siyasetin hem de yaşanan tüm sorunların görüşüldüğü çözüldüğü bir yerdir. Elinde iç tüzük ve Anayasa var. TBMM'nin sorunların çözüm yeri olduğunu kimsesin tartışması mümkün değil ama bu soyut bir ifadedir. TBMM Anayasa ve iç tüzükten kaynaklanan enstrümanlarla ne yapmasını öngörüldüğü açıkça ifade edilirse o zaman ciddi faydalı tartışma olabilir" dedi.

Yeni Anayasa konusunda Şentop, "Benim ilk seçildiğim 2011'den sonra da vardı. İki yıldan fazla komisyon çalıştı. Herkes yeni Anayasa için mutabık. Partilerin somut önerilerin ortaya çıkmasıyla tartışmalar daha verimli olabilir. Türkiye'nin yeni Anayasa ihtiyacı vardır. Hem hukuken hem siyaseten TBMM'nin Anayasa'yı yapacak güçtedir. Kararlı, ciddi, samimi irade olursa yeni Anayasa yapılır" diye konuştu.

Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem arasında karşılaştırma yaparak, "Parlamenter Sistem'de güçlendirilmeyi parlamento değil, yürütme güçlendiriliyordu. Yürütmenin hükümetin güçlendirildiği sistemdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hükümetin kurulması kolaylaştırılıyor. Düşürülmesi güçleştiriliyor. Yürütmenin güçlendirilmesi ve hükümetin düşürülmesini zorlaştırılması süreçtir. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde hükümet yürütme kısmı güçlendiriliyor"

Erken seçik çağrısına Şentop, "Erken seçim karar alma imkanı prensip olarak getirmekle beraber biraz zorlaştırıldı. Erken seçim parlamenter sistem alışkanlıklarıdır, o zaman kolaydı. Asgari karar sayısı dikkate alınarak oy çokluğu ile seçim kararı alınabiliyordu. Fakat yeni sistemde seçim kararı alınması 5'te 3 çoğunlukla oluyor veya Cumhurbaşkanı karar alabiliyor. Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmaması halinde belki seçim kararı alması izah edilebilir ama yeniden adaylık söz konusu ise süresini azaltmasının çok mümkün olmadığını düşünüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmasına ilişkin soruya Şentop, onunla ilgili bir tereddüt olmadığını söyledi.