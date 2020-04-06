TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri hakkında açıklama yaptı Açıklaması
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23 Nisan, Politika

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri hakkında açıklama yaptı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "23 Nisan akşamı bütün vatandaşlarımızı evlerinde, balkonlarında, saat 21.00 itibarıyla İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum.

06.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:32
TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri hakkında açıklama yaptı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "23 Nisan akşamı bütün vatandaşlarımızı evlerinde, balkonlarında, saat 21.00 itibarıyla İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum." dedi.

Şentop, Meclis'te, TBMM'nin açılışının ve Milli Mücadele'nin 100. yılı kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında açıklama yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla birçok tedbirin açıklandığını, TBMM olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun çalışmaları sonucu ortaya çıkan tavsiyeleri çerçevesinde birçok tedbir aldıklarını belirten Şentop, Meclisin çalışmalarını önlemler doğrultusunda sürdürdüğünü söyledi.

Tedbirler kapsamında tüm milletvekillerine maskenin yanı sıra dezenfektan için kullanılacak malzemelerin dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Şentop, "Görüşmelerde de dağıtılan maskeyi kullanmalarını öneriyoruz." dedi.

100. yıl etkinlikleri

Etkinlikler kapsamında birçok program, proje olduğunu ancak bunlardan sosyal mesafeyi koruyarak yapılması mümkün olmayanlarını ertelemek zorunda kaldıklarını belirten Şentop, şöyle konuştu:

"Aslında 22 Nisan'dan başlamak üzere birçok yabancı misafirin, birçok ülkenin parlamento başkanları ve milletvekillerinin katılacağı kutlamalar yapacaktık. Bunlardan bir tanesini de 23 Nisan akşamı Meclisimizin bahçesinde düzenleyecektik. Burada, Türkiye'nin çeşitli illerine görüntülü bağlanarak katılımların sağlandığı, Devlet Tiyatrolarından arkadaşlarımızın katılımıyla çok geniş kapsamlı, 100. yılı anlatan bir gösterinin de olduğu büyük bir kutlama resepsiyonu düşünüyorduk. Görünen o ki bunu yapamayacağız. Şu anda 100. yıl ile ilgili çalışmalarımızda kitap gibi basılı, dijital ortamlarda yayımlanacak programlar, belgeseller gibi çalışmalar devam ediyor. Bunlar 23 Nisan haftasında yayınlanacak."

Şentop, vatandaşlara çağrıda bulunarak TBMM'nin ve Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla hazırladıkları videoları sosyal medyada paylaşmalarını istedi.

En çok beğenilen 500 video sahibine hediye verilecek

En çok beğeni alan videolardan 500'üne yüzüncü yıl dolayısıyla oluşturdukları icra heyetince kitap başta olmak üzere hediyeler verileceğini belirten Şentop, Meclis'in sosyal medya hesabından da bu videolardan bazılarının yayınlanabileceğini ifade etti. Şentop, 19 Nisan'da belirlenecek etiketle 20 Nisan'dan itibaren paylaşılacak videoların dikkate alınacağını söyledi.

Meclis Başkanı Şentop, ayrıca 23 Nisan akşamı "Evde kal" çağrısını da dikkate alarak bütün vatandaşları evlerinde, balkonlarında 21.00'de İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti.

Televizyon kanallarına da aynı saatte İstiklal Marşı'nı yayına koymaları teklifinde bulunan Şentop, "Böylece Türkiye'nin her yerinde, bütün herkesin katılımıyla, aynı dakikalarda kalplerimiz aynı duygularla atarak bir etkinlik gerçekleştirelim arzu ediyoruz." dedi.

Şentop, salgının seyri ve tedbirlerin kapsamı nedeniyle uzun vadeli programlar açıklamaktan kaçındıklarını dile getirerek, önümüzdeki haftalarda detayları açıklayabileceğini kaydetti.

Meclis doktorunun durumu

Şentop, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM yerleşkesinde koronavirüs salgınıyla ilgili kaç vakanın tespit edildiği yönündeki bir soru üzerine Şentop, Meclis hastanesinde daha önce yapılan test sonucu pozitif çıkan doktorun sağlık durumunun iyi olduğunu, muhtemelen birkaç gün içinde taburcu olmasının beklendiğini ifade ederek, "Onun dışında yine Meclis hastanemizde laboratuvarda çalışan bir görevlimizin test sonucu pozitif çıkmıştı. Tabii bu testlerin sonuçları yeterli değil, bazı bulguların da olması gerekiyor. Doktorlar bunu da takip ediyorlar. Bunun dışında bugün Meclis'te çalışan bir personel arkadaşımızda da bir pozitif tespiti var. Doktorumuzun temasta olduğu kişilerle ilgili sıkı bir takip yapılmıştı. Çok şükür onunla ilgili bir bulguya rastlanılmadı bugüne kadar. Ama malum bu salgın, her tarafta tesirlerini sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde ne olacağını bilemiyoruz." dedi.

23 Nisan'da TBMM Özel Oturumunun gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği yönündeki bir soru üzerine de Şentop, gerçekleştirilmesi yönündeki kararlılığın sürdüğünü söyledi.

Her 23 Nisan'da yapılan özel oturum ve resmi törenlerin bugün itibarıyla yapılacağı yönündeki planlamanın devam ettiğinin altını çizen Şentop, "Ama önümüzdeki günler, bu salgının yayılmasında ne şekilde cereyan eder bunu bilemiyoruz. Gelişmelere göre tekrar değerlendirmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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