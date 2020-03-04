TBMM Başkanı Şentop: "TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır...
Haberler » Politika » TBMM Başkanı Şentop: "TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır... - Haberler

TBMM Başkanı Şentop: "TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır...

TBMM Başkanı Şentop: "TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk ve insanlık dışı tutumlarını kınıyorum.

04.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:06
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk ve insanlık dışı tutumlarını kınıyorum."

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler