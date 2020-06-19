TBMM Başkanı Şentop: "(TBMM Başkanlığına adaylık) Cenab-ı Hak mahcup etmesin bu süreçte"
TBMM Başkanlığ seçimi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığına adaylığı konusunda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
19.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:55
TBMM Başkanlığ seçimi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığına adaylığı konusunda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(TBMM Başkanlığına adaylık) Milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu. Hayırlı olsun. Cenab-ı Hak mahcup etmesin bu süreçte."
Kaynak: AA