TBMM Başkanı Şentop: "Tarihin belirleneceği bir dönemden geçiyoruz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Tarihin belirleneceği bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni uluslararası sistemin, yeni yapıların kurulacağı, ekonominin, ticaretin yeniden belirleneceği bir dönemden geçiyoruz. Şimdi böyle bir dönemde Türkiye bu anlamda, bu güne kadar sözü dinlenen, kendi kararını kendisi verebilen bir ülke karakterine sahip hale gelmiş Türkiye'nin bu durumu muhafaza etmesi lazım" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi. TBMM Başkanı Şentop Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeki, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma derneği ziyaret ederek vatandaşlar sohbet etti.

"Bu dönemde milletin değerleri ile Devletin değerleri bütünleşmiştir"

Burada bir konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "90'lı yıllarda Türkiye'nin ulusal yapıları daha çok müsait kısa sürede değişen hükumetler, bir, bir buçuk yılda değişen hükümetler, koalisyon hükümleri, tekrarlanan seçimler vesaire. Türkiye güçlü siyasi bir iktidar bulamadı. Sadece mesele o değildi. Asıl mesele Türkiye'de devletle milletin bütünlüğünün birleşmesi meselesi. Biz tarihimiz boyunca, ne zaman büyük hamleler yaptıysak, ne zaman büyük işlerin üstesinden gelmişsek, dünya sahnesinde önemli roller üstlendiysek. Onları ne zaman gerçekleştirdik, devlet ile millet bütünleştiği zamanlar yapabilmişiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la itibaren böyle bir dönem yaşıyor Türkiye. Milletin değerleri millet halkı aslında devlete taşımıştır. İktidara hükümete taşımıştır. Milletin değerleri ile Devletin değerleri bütünleşmiştir" dedi.

"Daha önce İstanbul büyük bir köy halindeydi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'un değiştiğini belirten Şentop, "Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemlerde, bu fiziki değişimden ibaret değil. O dönemlerden itibaren hatırlayın İstanbul'un kendi kültürü ile medeniyeti ile bütünleşmesi. Daha önce İstanbul büyük bir köy halindeydi. Tarihi ile geçmişiyle olan bağlantısı, o bıraktığı mirası sahiplenmesi meselesi. İstanbul'a dışardan biri gelip baktığında, bu nerenin şehri, hangi kültürü, hangi medeniyetin şehri diye sorduğunda cevabını alacağı bir mahiyette değildi. Cumhurbaşkanımız İstanbul'a kazandırmış olduğu şey budur. Daha doğrusu kazandırmış değil, hatırlatmış olduğu şey, yeniden ortaya çıkarmış olduğu elde ettiği şey budur. İstanbul'un bir kimliği bir tarihi, bir medeniyeti temsil eden bir şehir anlayış geldi. Geriye dönüp baktığımızda, birçok meseleler, ufak tefek kenarlardaki tarihi eserlere dokunuştan tutun da, bu tarihle bütünleşen bir şehir havası İstanbul'da hakim" diye konuştu.

"Tarihin belirleneceği bir dönemden geçiyoruz"

Dünyada yeni bir yapının oluştuğunu ve Türkiye'nin de bu yapıda en güçlü şekilde kalması gerektiğini söyleyerek konuşmasını sürdüren Şentop, "Tarihin belirleneceği bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni uluslar arası sistemin, yeni yapıların kurulacağı, ekonominin, ticaretin yeniden belirleneceği bir dönemden geçiyoruz. Şimdi böyle bir dönemde Türkiye bu anlamda, bu güne kadar sözü dinlenen, kendi kararını kendisi verebilen bir ülke karakterine sahip hale gelmiş Türkiye'nin bu durumu muhafaza etmesi lazım. Türkiye'nin gerek bölgesini gerek dünyada yeniden şekillenecek dünyada güçlü bir aktör olarak yer alması lazım. Bu bunun idrakinde olan, farkında olan insanlarla sağlanır. Az önce Sancaktan bahsettiğimde onun haritada yerini göstermeyecek insanlar var. Belki onlarda gelip burada vaatlerde bulunabilirler ama bu yüreğinden hisseden, beynine, kalbine nakşeden insanlar var. Cumhurbaşkanımızın onlardan birisi. Kendimiz bulunduğumuz yeri mekanı, milletimizi, ülkemizi ve bu ülkenin komşularımız başta olmak üzere bulduğumuz coğrafya için yeni kurulacak dünya için ifade ettiği anlamı göz önünde daima tutarak hareket edelim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA