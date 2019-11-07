TBMM Başkanı Şentop, Tarihi Meksika Cumhuriyeti Senatosu'nu ziyaret etti

07.11.2019 20:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:54

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ziyaretinden detaylar MEKSİKO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katıldı. TBMM Başkanı Şentop, Tarihi Meksika Cumhuriyeti Senatosu'nu da ziyaret etti.

Kaynak: AA