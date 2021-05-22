TBMM Başkanı Şentop'tan Yunanistan'ın Batı Trakya kararına tepki
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TBMM Başkanı Şentop'tan Yunanistan'ın Batı Trakya kararına tepki

TBMM Başkanı Şentop'tan Yunanistan'ın Batı Trakya kararına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Yunanistan'ın Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemlerini kınıyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Yunanistan'ın Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemlerini kınıyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemlerini kınıyoruz; bu tür yaklaşımlar bugüne kadar başarısız oldu, bundan sonra da başarısız olmaya mahkumdur. Batı Trakya'daki Müslüman Türkler Yunanistan'ın kararıyla varlık kazanmış değildir" ifadelerine yer verdi.

(Muhammet Mücahit Dereli/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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