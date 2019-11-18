TBMM Başkanı Şentop'tan Yıldız Kenter için taziye mesajı
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TBMM Başkanı Şentop'tan Yıldız Kenter için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter için taziye mesajı paylaştı.

18.11.2019 00:16 | Son Güncelleme: 18.11.2019 00:16
TBMM Başkanı Şentop'tan Yıldız Kenter için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter için taziye mesajı paylaştı.

Kenter'in vefatı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şentop, Türk tiyatrosunun "Yıldız"ı, değerli sanatçı Yıldız Kenter'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Şentop, Kenter'e rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk tiyatrosuna kazandırdığı sayısız öğrencisine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA
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