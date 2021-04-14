TBMM Başkanı Şentop'tan Yıldırım Akbulut'un kızı Gülsüm Akbulut'a taziye telefonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut'un kızı Gülsüm Akbulut'u arayarak taziyelerine iletti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut'un kızı Gülsüm Akbulut'u arayarak taziyelerine iletti.

Konuya yönelik açıklamayı TBMM İletişim Koordinatörlüğü yaptı. Koordinatörlük, Meclis Başkanı Şentop'un vefat eden Yıldırım Akbulut'un kızı Gülsüm Akbulut'u telefonla arayarak, başsağlığı dileklerini ilettiğini açıkladı.

Açıklamada, TBMM Başkanı Şentop'un Gülsüm Akbulut'a, Türkiye'nin önemli bir değerini kaybetmiş olmasından dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getirdiği belirtilerek, Şentop'un şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:

"Devletimize önemli hizmetler vermiş, kıymetli siyaset ve devlet adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ülkemiz önemli bir değerini kaybetti. Kendisini daima saygı ve rahmetle anacağız. Milletimizin başı sağ olsun. Sizler başta olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı