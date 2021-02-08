TBMM Başkanı Şentop'tan 'yeni anayasa' açıklaması

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi ( TBMM ) Başkanı Mustafa Şentop , yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir kanaatindeyim" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Antep'e 8 Şubat 1921'de 'Gazi' unvanı verilişinin 100'üncü yıl dönümü anma programı ardından soruları cevapladı. Şentop, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Enis Berberoğlu kararına ilişkin soru üzerine, "Herhangi bir değerlendirme yapmak istemem. Süreç ilerliyor. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi o karar başsavcılığa intikal etti savcılık da bunu ilgili merciine iletiyor. Süreç normal seyri içerisinde ilerliyor. Bir değerlendirme yapmama gerek yok" dedi.

CHP Grup Başkanvekillerinin de kendisiyle görüşme yaptığının hatırlatılması üzerine Şentop, "Anayasa Mahkemesi kararından sonra yapmışlardı. Anayasa Mahkemesi zaten kararında kendisinin ihlalin nasıl kaldırılacağına dair açıklama kararını orada ifade etmişti. Başsavcılığın talebi ona uygun bir süreç" dedi.YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni anayasa çağrısıyla ilgili inandırıcı bulmadığı yönündeki açıklaması hatırlatılması üzerine de "Yeni anayasa fikri bütün herkeste her zaman bir heyecan uyandırıyor. Daha önceki görüş ve açıklamalarına baktığımda yeni anayasa konusunda herkesin yapılması konusundaki kararlılığını görüyorum. Ayrıca şu anda hükümet sistemi tartışmaları yapılıyor. Hükümet sistemi tartışması bizatihi zaten anayasa tartışması demektir. Bir taraftan anayasa tartışması yapmak bir taraftan da onun da içinde olduğu yeni anayasa tartışmasından kaçınmak doğru değildir diye düşünüyorum. Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir kanaatindeyim" diye cevap verdi.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı