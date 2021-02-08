TBMM Başkanı Şentop'tan "yeni anayasa" açıklaması Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak, herkesin bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak, herkesin bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir." dedi.

Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Antep'e 8 Şubat 1921'de "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde (Birinci Meclis Binası) düzenlenen anma programına katıldı.

Programın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Şentop, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi kararına uyularak, Enis Berberoğlu hakkındaki infaz işlemlerinin durdurulmasını talep etti. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "Herhangi bir değerlendirme yapmak istemem. Süreç ilerliyor. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Bu karar başsavcılığa intikal etti. Savcılık da bunu ilgili mercilere iletiyor. Normal seyri içinde süreç ilerliyor. Bir değerlendirme yapmama gerek yok." dedi.

Anayasa Mahkemesinin, ihlalin nasıl kaldırılacağına dair kararını ifade ettiğini söyleyen Şentop, "Başsavcılığın talebi, buna uygun bir süreç. Süreç devam ediyor. Bir değerlendirme yapmayayım." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin "İktidarı inandırıcı bulmuyorum." sözü hatırlatılarak, değerlendirmesi sorulan Şentop, "Yeni anayasa fikri, bütün herkeste her zaman bir heyecan uyandırıyor. Ben daha önceki görüş ve açıklamalara da baktığımda bir anayasa, yeni anayasa konusunda herkesin yine yapılması yönündeki kararını, kararlılığını görüyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, hükümet sistemi tartışmaları yapıldığına dikkati çekerek, "Hükümet sistemi tartışması bizatihi zaten anayasa tartışması demektir. Bir taraftan anayasa tartışması yapmak, diğer taraftan da onun da içinde olduğu yeni anayasa tartışmasından kaçınmak doğru değildir. Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak, herkesin bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu