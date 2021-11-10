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TBMM Başkanı Şentop'tan Yavaş'a taziye telefonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop'tan Yavaş'a taziye telefonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı arayarak taziyelerini iletti.

ANKARA (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı arayarak taziyelerini iletti.

TBMM Başkanı Şentop, kardeşi Sabri Yavaş'ın vefatı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aradı. Şentop, Yavaş'a taziyelerini iletti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti
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