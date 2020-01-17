TBMM Başkanı Şentop'tan "yarıyıl tatili" mesajı

17.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:24

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şentop, Twitter'daki mesajında "Bugün karne alarak yarıyıl tatiline başlayan bütün çocuklarımızı, gençlerimizi ve öğretmenlerini kutluyor; heyecan, umut ve iyimserliğinizin hiç eksilmemesi dileğiyle sizi sevgiyle selamlıyorum. Türkiye'miz sizinle birlikte güzel, anlamlı ve büyük. İyi ki varsınız, iyi ki." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA