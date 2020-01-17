TBMM Başkanı Şentop'tan "yarıyıl tatili" mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şentop, Twitter'daki mesajında "Bugün karne alarak yarıyıl tatiline başlayan bütün çocuklarımızı, gençlerimizi ve öğretmenlerini kutluyor; heyecan, umut ve iyimserliğinizin hiç eksilmemesi dileğiyle sizi sevgiyle selamlıyorum. Türkiye'miz sizinle birlikte güzel, anlamlı ve büyük. İyi ki varsınız, iyi ki." ifadelerine yer verdi.