TBMM Başkanı Şentop'tan "yarıyıl tatili" mesajı
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TBMM Başkanı Şentop'tan "yarıyıl tatili" mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

17.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:24
TBMM Başkanı Şentop'tan

TBMM Başkanı , yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şentop, 'daki mesajında "Bugün karne alarak yarıyıl tatiline başlayan bütün çocuklarımızı, gençlerimizi ve öğretmenlerini kutluyor; heyecan, umut ve iyimserliğinizin hiç eksilmemesi dileğiyle sizi sevgiyle selamlıyorum. Türkiye'miz sizinle birlikte güzel, anlamlı ve büyük. İyi ki varsınız, iyi ki." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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