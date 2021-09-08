TBMM Başkanı Şentop'tan, Viyana'da yoğun parlamenter diplomasi
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TBMM Başkanı Şentop'tan, Viyana'da yoğun parlamenter diplomasi

TBMM Başkanı Şentop'tan, Viyana'da yoğun parlamenter diplomasi
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği Avusturya'nın başkenti Viyana'da, yoğun parlamenter diplomasi faaliyeti yürüttü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği Avusturya'nın başkenti Viyana'da, yoğun parlamenter diplomasi faaliyeti yürüttü.

Şentop, Cenevre merkezli, 179 parlamentonun üyesi olduğu Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) düzenlediği ve yüzden fazla ülkenin parlamento başkanlarının bir araya geldiği konferansta, bazı parlamento başkanlarıyla bir araya geldi.

Meclis Başkanı Şentop, Latin Amerika Parlamento Birliği Başkanı Jorge Pizarro, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZPA) Başkanı Gennaro Migliore, Irak Temsilciler Konseyi Başkan Birinci Yardımcısı Hasan Kareem Al-Chaabawi, Bosna-Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic, Ruanda Senato Başkanı Augustin Iyamuremye, Nijer Ulusal Meclis Başkanı Seini Oumarou, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov ve Gürcistan Parlamento Başkanı Kakha Kuchava ile ayrı ayrı görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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