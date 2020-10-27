TBMM Başkanı Şentop'tan, vefat eden Osman Durmuş için taziye mesajı
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TBMM Başkanı Şentop'tan, vefat eden Osman Durmuş için taziye mesajı

27.10.2020 00:51 | Son Güncelleme: 27.10.2020 00:54
TBMM Başkanı Şentop'tan, vefat eden Osman Durmuş için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için taziye mesajı yayınladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için taziye mesajı yayınladı.

Şentop, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "57. Hükümet'te Sağlık Bakanı olarak görev yapan, Kırıkkale Milletvekili olarak Yüce Meclisimizde değerli çalışmalara imza atan Osman Durmuş'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı, paylaşımında ayrıca Romanya'da Dobruca bölgesi Gürgenli köyünden, Türkçe ders kitapları yazarı, Kuran-ı Kerim'in Rumence tercümesini hazırlayan Rumeli'nin önemli Türkolog ve tarihçisi Mustafa Ali Mehmet'in vefat ettiğini dile getirerek, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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