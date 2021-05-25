TBMM Başkanı Şentop'tan, Ürdün Milli Günü dolayısıyla Temsilciler Meclisi ve Senato başkanlarına kutlama
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TBMM Başkanı Şentop'tan, Ürdün Milli Günü dolayısıyla Temsilciler Meclisi ve Senato başkanlarına kutlama

TBMM Başkanı Şentop'tan, Ürdün Milli Günü dolayısıyla Temsilciler Meclisi ve Senato başkanlarına kutlama
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ürdün Haşimi Krallığı Temsilciler Meclisi Başkanı Sultan Abdelmonem Al-Odat ve Senato Başkanı Faisal El-Fayez'e, Ürdün Milli Günü dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ürdün Haşimi Krallığı Temsilciler Meclisi Başkanı Sultan Abdelmonem Al-Odat ve Senato Başkanı Faisal El-Fayez'e, Ürdün Milli Günü dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.

Şentop, Al-Odat ve El-Fayez'e gönderdiği mektupta, Milli Günü dolayısıyla dost Ürdün halkını, Türk milleti ve şahsı adına en kalbi hislerle tebrik ettiğini belirtti.

Türkiye ve Ürdün arasındaki tarihi dostluk ve iş birliğine dayanan ilişkilerin önümüzdeki dönemde de istikrarlı bir şekilde gelişerek devam edeceğine inandığını vurgulayan Şentop, "Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Şentop, Al-Odat ve El-Fayez'in şahsında Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine sağlık ve başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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TBMM Başkanı Şentop'tan, Ürdün Milli Günü dolayısıyla Temsilciler Meclisi ve Senato başkanlarına kutlama - Haberler
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