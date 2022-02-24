TBMM Başkanı Şentop'tan Ukrayna açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Şentop'tan Ukrayna açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan Ukrayna açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna'ya başlatılan askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna'ya başlatılan askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz. Bu saldırı, başta bölgemizin istikrarı olmak üzere dünyada barış ve güvenliği sarsabilecek tehlikeli bir adımdır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatla ilgili açıklamada bulundu. Şentop açıklamasında, "Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna'ya başlatılan askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz. Bu saldırı, başta bölgemizin istikrarı olmak üzere dünyada barış ve güvenliği sarsabilecek tehlikeli bir adımdır. Dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerimiz bulunan Rusya Federasyonu ve Ukrayna'nın bu meseleyi uluslararası hukuk ve Minsk Mutabakatları çerçevesinde, diplomasi ve diyalog yoluyla acilen çözüme kavuşturması en samimi dileğimizdir. Savaşın kazananı olmayacağını bir kere daha hatırlatırken Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizin altını çiziyoruz." ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Rusya Federasyonu, Mustafa Şentop, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title