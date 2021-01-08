TBMM Başkanı Şentop'tan Türksat 5A paylaşımı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından, uzaya başarıyla fırlatılan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 5. Nesil Haberleşme Uydusu Türksat 5A'nın uzaya fırlatıldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz her alanda olduğu gibi teknolojide de istikbali inşa etmeye devam edecek." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz