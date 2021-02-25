Şentop'tan, Trakya Üniversitesinde Kosova'nın bağımsızlık günü kutlama programına videolu mesaj
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Şentop'tan, Trakya Üniversitesinde Kosova'nın bağımsızlık günü kutlama programına videolu mesaj

25.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:15

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kosova'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliği Balkanlar'daki istikrar ve barış için olmazsa olmaz bir husustur.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kosova'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliği Balkanlar'daki istikrar ve barış için olmazsa olmaz bir husustur." ifadesini kullandı.

Şentop, Kosova'nın bağımsızlık günü dolayısıyla Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen kutlama programına gönderdiği videolu mesajında, Kosova'nın bağımsızlık gününün 13'üncü yıl dönümünü kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Balkan coğrafyası bizler için sadece komşuluk ilişkilerimizin var olduğu bir bölge değildir. Gönlümüzün, sazımızın, sözümüzün bir olduğu kardeşlerimizin ve dostlarımızın diyarıdır. Benim için evim, yurdum ve vatanım mahiyetindedir." diyen Şentop, Kosova'nın bu coğrafyanın güzide ülkelerinin başında geldiğini belirtti.

Kosova'nın, tarihiyle kültürüyle insanıyla Türkiye'nin kardeşi ve dostu olduğunu ifade eden Şentop, "Bizler Kosova'nın mutluluğunu kendi sürurumuz biliyoruz, Kosova'nın hüznünü kendi kederimiz addediyoruz." dedi.

Türkiye'nin, bağımsızlık ilanından sonra Kosova'yı ilk tanıyan ülkelerden birisi olmanın kıvancını her daim yaşadığına vurgu yapan Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün Kosova çok kültürlü etnik yapısı ile kısa sürede Balkan coğrafyasının demokratik ve müreffeh bir ülkesi olma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Kosova'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliği Balkanlar'daki istikrar ve barış için olmazsa olmaz bir husustur. Kosova'da, soydaşlarımızın da dahil olduğu, farklı etnik toplulukların barış içerisinde bir arada yaşamasından da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün soydaşlarımızın Kosova'ya toplumsal, kültürel ve ekonomik olarak değerli katkılar sunduğunu görmek mutluluk vericidir.

Şairin dediği gibi: 'Biraz Yunus'um ben/ Biraz Mevlana/ Biraz Veysel'im/ Biraz Karacaoğlan/ Sazımın düzeni Rumeli ayarlı.' Kosova'nın bağımsızlık gününün 13'üncü yıl dönümünü bir kez daha canıgönülden kutlayarak, Kosova halkının her bir ferdine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak, Anadolu'dan Türk kardeşlerinin selamını iletiyorum.

Trakya Üniversitemizin de değerli çalışmalar ile bölgemiz ve gönül coğrafyamız Balkanlar'a önemli hizmetler verdiğini müşahede etmekten, kalbi her zaman bu bölge ile birlikte çarpan bir kardeşiniz olarak mesrurum. Bu itibarla Kosova'nın bağımsızlık gününe dair gerçekleştirilen bu etkinliğe ev sahipliği yaptığı için Üniversitemizi ayrıca kutluyorum. Var olsun Türkiye ve Kosova kardeşliği."

Şentop'tan, Trakya Üniversitesinde Kosova'nın bağımsızlık günü kutlama programına videolu mesaj
Şentop'tan, Trakya Üniversitesinde Kosova'nın bağımsızlık günü kutlama programına videolu mesaj
Şentop'tan, Trakya Üniversitesinde Kosova'nın bağımsızlık günü kutlama programına videolu mesaj
Şentop'tan, Trakya Üniversitesinde Kosova'nın bağımsızlık günü kutlama programına videolu mesaj

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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