TBMM Başkanı Şentop'tan taziye telefonu
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TBMM Başkanı Şentop'tan taziye telefonu

09.03.2021 19:00 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:04
TBMM Başkanı Şentop'tan taziye telefonu

ANKARA (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, usta oyuncu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e ve annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'e taziyelerini iletti.

ANKARA (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, usta oyuncu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e ve annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'e taziyelerini iletti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin ile annesi Beki Kohen'in vefat nedeniyle Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i telefonla arayarak taziyelerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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