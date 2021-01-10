TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki Açıklaması

10.01.2021 19:50 | Son Güncelleme: 10.01.2021 20:08
TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şentop, "Sözde cumhurbaşkanı ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek, herkesin vazifesidir." açıklamasını yaptı.

Şentop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Anayasada yer alan devletin temel kurumlarını bizatihi hedef alan, itibarsızlaştıracak ifadeler, sadece bu kurumlara değil, siyasete, demokrasiye, millet iradesine ve nihayet devletin kendisine hasar verir. 'Sözde cumhurbaşkanı' ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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