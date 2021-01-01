TBMM Başkanı Şentop'tan Sözcü gazetesine Ayasofya tepkisi
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TBMM Başkanı Şentop'tan Sözcü gazetesine Ayasofya tepkisi

01.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:42
TBMM Başkanı Şentop'tan Sözcü gazetesine Ayasofya tepkisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sözcü gazetesinin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını da eklemesine tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sözcü gazetesinin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını da eklemesine tepki gösterdi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya'nın açılışını '2020'nin felaketleri' ve 'hatırlamak istemediğimiz' olayları arasında sayan bir zihniyet, hangi topraklara ait olabilir?" ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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