TBMM Başkanı Şentop'tan Sivas Kongresi mesajı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "İstiklal Mücadelesi sürecinde yaşanan bütün zorlukların, yapılan bütün tekliflerin ve muhtemel bütün seçeneklerin tartışılıp karara varıldığı kongrenin nihayetinde hürriyet ve bağımsızlığımızın yegane yolunun milletimizin azim...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "İstiklal Mücadelesi sürecinde yaşanan bütün zorlukların, yapılan bütün tekliflerin ve muhtemel bütün seçeneklerin tartışılıp karara varıldığı kongrenin nihayetinde hürriyet ve bağımsızlığımızın yegane yolunun milletimizin azim ve kararlılığı ile sağlanacağı ilkesi teyit edildi" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü vesilesiyle Sivas Valisi Salih Ayhan'a tebrik telgrafı gönderdi. Şentop, milletin tarihin en sıkıntılı dönemini Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında maruz kaldığı emperyalist istila ve işgal girişimiyle yaşadığını belirterek, "Hürriyet ve istiklalimizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımız dönemin en önemli safhalarından birine de Sivas vilayetimiz tanıklık etti. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Anadolu'da düşman istilasına uğramayan en güvenli vilayetlerimizden biri olan Sivas, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında toplanan kongre heyetine 3,5 ay ev sahipliği yaptı. Böylece Türk milletinin ebediyete kadar hür ve müstakil yaşamasını sağlamak için mukaddes bir vazifeyi yerine getirdi. İstiklal Mücadelesi sürecinde yaşanan bütün zorlukların, yapılan bütün tekliflerin ve muhtemel bütün seçeneklerin tartışılıp karara varıldığı kongrenin nihayetinde hürriyet ve bağımsızlığımızın yegane yolunun milletimizin azim ve kararlılığı ile sağlanacağı ilkesi teyit edildi. Ayrıca Anadolu'da hiçbir düşman bayrağının dalgalanmasına izin verilmeyeceği, kutsal vatan topraklarının her türlü mihnete göğüs gerilerek korunacağı ilan edildi. Büyük Millet Meclisinin Ankara'da toplanması kararının vurgulandığı kongre ile tek seçeneğimizin 'Ya İstiklal, ya Ölüm' olduğu güçlü bir şekilde teyit edildi" dedi.

Sivas Kongresi ile emperyal devletlerin Sevr planının çöpe atıldığını belirten Şentop, "Emperyalist devletler tarafından hazırlanan Sevr planının çöpe atıldığı kongre ile Türk milletinin Anadolu'da yeniden güneş gibi doğuşunun da müjdesi verildi. Bugün, Sivas Kongresi'nin 101'inci yılı. Kutlu olsun. Bugünü anmak, anlamak ve yarınlarımıza sonuç çıkarmak gayesiyle düzenlediğiniz toplantının verimli, başarılı geçmesini diliyorum. Sivas Kongresi'nin sene-i devriyesi vesilesiyle devletimizin kurucusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz milletimize büyük bir gayret ve feragat ile hizmet eden bütün büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA