TBMM Başkanı Şentop'tan Şırnak'ta şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

09.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:58

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şırnak'ta teröristlerin tuzakladığı patlayıcının imhası sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak'ta teröristlerin tuzakladığı patlayıcının imhası sırasında şehit olan askerler Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ve bomba imha uzmanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'e Allah'tan rahmet diledi.

Yaralı askerler için acil şifalar dileyen Şentop, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA