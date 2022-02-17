TBMM Başkanı Şentop'tan, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama Açıklaması

GİRESUN (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk'ün katilinin hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sıla Şentürk, daha 16 yaşındaydı. Küçücük evladımızın canına kıydılar. İçimiz yandı. Allah rahmet eylesin. İnsanlıktan nasibi olmayan caninin hak ettiği cezayı alması ve adaletin tecellisi için sürecin en yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.