TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı
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TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

03.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:49
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'de şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 4 asker için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifaderini kullandı.  


Kaynak: DHA
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