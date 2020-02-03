TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması
Haberler » Politika » TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması - Haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

03.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:24
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'de şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler