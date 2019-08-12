TBMM Başkanı Şentop'tan şehit ailesine bayram ziyareti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2017 yılında Şırnak'ta PKK mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun Hayrabolu ilçesinde yaşayan ailesine bayram ziyaretinde bulundu.
12.08.2019 18:46
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2017 yılında Şırnak'ta PKK mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun Hayrabolu ilçesinde yaşayan ailesine bayram ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA