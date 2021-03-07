TBMM Başkanı Şentop'tan Samsun'da bir kadının darbedilmesine tepki Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Samsun'da eski eşini darbeden kişiyi "cani" olarak niteledi ve bu kişinin tutuklanmasının toplum vicdanını bir nebze de olsa teskin ettiğini belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Samsun'da eski eşini darbeden kişiyi "cani" olarak niteledi ve bu kişinin tutuklanmasının toplum vicdanını bir nebze de olsa teskin ettiğini belirtti.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuğunun önünde bir anneyi, bir kadını öldüresiye darbeden insanlıktan nasipsiz caninin tutuklanması toplum vicdanını bir nebze de olsa teskin etmiştir. Hukuk elbette gereğini yapacaktır. Kadına karşı şiddet konusunda çok daha fazla hassasiyete ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay