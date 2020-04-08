TBMM Başkanı Şentop'tan Roman Vekillere "Romanlar Günü" kutlaması Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Meclis'te bulunan iki Roman milletvekilini ve Tekirdağ'daki Roman STK'ların temsilcilerini arayarak günlerini kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Meclis'te bulunan iki Roman milletvekilini ve Tekirdağ'daki Roman STK'ların temsilcilerini arayarak günlerini kutladı.

Şentop, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, kendilerinin ve onların şahsında bütün Roman vatandaşlarının Dünya Romanlar Gününü kutladı. Şentop vekillerin yanı sıra, seçim bölgesi Tekirdağ'da bulunan Roman STK'ların temsilcileriyle de telefonla görüşerek Romanlar Gününe ilişkin tebriklerini iletti.

TBMM Başkanı Şentop sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Hayata bakışlarındaki sevinçle her daim bu toprakların mütebessim ruhu olan, kadim medeniyetimizin asli unsurları roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Gününü kutlarım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA