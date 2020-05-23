TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı
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TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında, "Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum.

TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı
23.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:59

Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında, "Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yaşanan sıkıntılı günlerin geride kalmasına ve bütün hastaların şifa bulmasına vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. TBMM Başkanı Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Benzersiz bir ibadet olan oruca ev sahipliği yapan rahmet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'i tamamlıyoruz. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Ramazan ayında tutulan oruçlarla vücut bulan iklim, belli sınırlara uymanın çok ötesinde, sabrın, tefekkürün ve yaşadığımız hayatla ilgili samimi bir muhasebenin manevi atmosferidir aynı zamanda. Malum salgın sebebiyle bu Ramazan daha öncekilerde olduğu gibi, sevdiklerimizle, dostlarımızla iftar sofralarında birlikte olamadık. O yüzden biraz buruk ve hüzünlü geçti bu güzel günler. Şimdi yeryüzünün her köşesinde oruçla ve ibadetleriyle Rabbi'ne yönelen herkes için bayram vakti. Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yaşanan sıkıntılı günlerin geride kalmasına ve bütün hastaların şifa bulmasına vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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