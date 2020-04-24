TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan ayı mesajı
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TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan ayı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Covid-19 salgını tehdidinden sakınmak için alınan tedbirler çerçevesinde bütün vatandaşlarımıza evde kalmaları çağrısı yapılan mübarek günlerin ferdi ve içtimai planda hayatımızı daha fazla murakabe ve muhasebe etme imkanı sunacağını düşünüyorum.

24.04.2020 00:24 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:24
TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan ayı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Covid-19 salgını tehdidinden sakınmak için alınan tedbirler çerçevesinde bütün vatandaşlarımıza evde kalmaları çağrısı yapılan mübarek günlerin ferdi ve içtimai planda hayatımızı daha fazla murakabe ve muhasebe etme imkanı sunacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kendimizi yenileme, tazelememize ve tahkim etmemize, gönlümüzü masivadan arındırıp huzura ermemize vesile olan on bir ayın sultanına erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Lütfu ve keremine muhtaç olduğumuz şanı yüce Allah'a daha fazla taat ve ibadet etmemize fırsat sunacağını düşündüğüm mübarek günlerin aynı zamanda ferdi ve içtimai planda manevi arınmamıza da vesile olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, şu görüşlerini paylaştı:

"Covid-19 salgını tehdidinden sakınmak için alınan tedbirler çerçevesinde bütün vatandaşlarımıza evde kalmaları çağrısı yapılan mübarek günlerin ferdi ve içtimai planda hayatımızı daha fazla murakabe ve muhasebe etme imkanı sunacağını düşünüyorum. Cenabıhak bizleri Ramazan'a eriştirdiği gibi sıhhat ve afiyetle bayrama da eriştirsin. Ramazan ayının hayırlı ve bereketli olmasını niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

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