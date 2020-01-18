TBMM Başkanı Şentop'tan Rahşan Ecevit için başsağlığı
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TBMM Başkanı Şentop'tan Rahşan Ecevit için başsağlığı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

18.01.2020 00:00 | Son Güncelleme: 18.01.2020 00:00
TBMM Başkanı Şentop'tan Rahşan Ecevit için başsağlığı

TBMM Başkanı , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Şentop, Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla hesabından mesaj paylaştı.

Şentop, mesajında, "Vefat eden merhum başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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