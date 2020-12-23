TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. Orhan Kural için taziye mesajı
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TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. Orhan Kural için taziye mesajı

23.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:41
TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. Orhan Kural için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Orhan Kural için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Orhan Kural için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Kıymetli ilim adamı, çevre konusunda ve sigara ile mücadelede büyük emekleri olan, çağımızın modern seyyahlarından Prof. Dr. Orhan Kural'ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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