TBMM Başkanı Şentop'tan Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili açıklama: En ağır cezalar verilmeli
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TBMM Başkanı Şentop'tan Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili açıklama: En ağır cezalar verilmeli

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, eski sevgilisi tarafından canice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin ile ilgili Twitter hesabından mesaj paylaştı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili açıklama: En ağır cezalar verilmeli
21.07.2020 15:34 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:47

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 5 gün önce Muğla'da kaybolan ve bu sabah cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"EN AĞIR CEZALAR VERİLMELİ"

Şentop, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında şu cümlelere yer verdi: "Gencecik bir kızımızın daha hayalleri bir cani tarafından yok edildi. Pınar kızımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara hukuk önünde en ağır cezalar verilmeli ve hepimiz aynı hassasiyeti göstermeliyiz."

NE OLMUŞTU?

Muğla'da üniversite okuyan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'den 5 gündür haber alınamıyordu. İstanbul'da yaşayan ailesinin telefonla ulaşamaması sonrası arama çalışmalarının başlatıldığı Pınar Gültekin'in cansız bedeni Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan eski sevgili Cemal Metin Avcı, cinayeti işlediğini itiraf etti. Cani katil, emniyetteki ifadesinde; "Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra bidona soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum." dedi.

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