TBMM Başkanı Şentop'tan Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili açıklama: En ağır cezalar verilmeli TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, eski sevgilisi tarafından canice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin ile ilgili Twitter hesabından mesaj paylaştı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 5 gün önce Muğla'da kaybolan ve bu sabah cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. "EN AĞIR CEZALAR VERİLMELİ" Şentop, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında şu cümlelere yer verdi: "Gencecik bir kızımızın daha hayalleri bir cani tarafından yok edildi. Pınar kızımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara hukuk önünde en ağır cezalar verilmeli ve hepimiz aynı hassasiyeti göstermeliyiz."